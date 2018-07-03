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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi ve kuvvet komutanlarını kabul etti - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de gün içerisinde Beştepe'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından tebrikleri kabule devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin akabinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti.

Erdoğan, Sayıştay Başkanı Baş'ın ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanlarını da Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabulü çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de gün içerisinde Beştepe'yi ziyaret edecek.

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