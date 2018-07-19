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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, paylaşımlarının yanlış anlaşıldığını öne sürdü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen sanığın yargılanması devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Mahsum C. (27) hazır bulundu. Mahkeme heyetinin iddianamede geçen hakaret içeren paylaşımları okumasının ardından savunma yapmasını istediği Mahsum C, "Ben bunları FETÖ elebaşı için söylemiştim." dedi.

Mahsum C, ocak ayında yaptığını kabul ettiği paylaşımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için olmadığını öne sürerek, yanlış anlaşıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

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