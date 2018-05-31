Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin dava

FETÖ terör örgütünün orduya ve ülkeye çok zarar verdiğini söyleyen Avcı, "Bir kesim var ki bu hain örgütün çok büyük zarar verdiği. Bu kesim, FETÖ'ye karşı olan, darbeye karşı olan, yargısal hatalarla mağdur pozisyonundaki insanlardır. Ben de bu gruptanım." dedi.

"Piste gittim. Kule bu hava aracıyla temas kuramadı, kimlik sorulmasını istedim. Biz de bu sırada helikopteri havada gördük. Helikopter iniş yaptı. Çatışma ihtimaline karşın tedbir aldık. Yaklaşık üç noktadan helikopteri çevirdik. Derhal motoru susturup helikopteri terk etmelerini istedik. 'Birliğimize izinsiz iniş yaptınız' dedik. Helikopterin sadece yakıt talep ettiği ve etrafının da çevrilmemesini istediler. Ben de karşı çıktım. Helikopter bu sırada kalkış yaptı ben de helikoptere radardan takip edilmesini istedim. Ancak takip edemedik. Sonra helikopter tekrar geldi. Deniz Hava Komutanlığından helikoptere yakıt vermemiz istendi. Helikopterdeki kişi de Dalaman meydanına gelmeyi planlamadıklarını ancak gelişen durum karşısında güvenli olduğu için buraya geldiklerini söyledi. Deniz Hava Komutanını aradım. Yakıt vermemiz gerektiğini söyledi. Imsık Meydan Komutanı Selçuk Çöl albay beni aradı helikopterin tanımsız olduğunu, 'Yakıt vermeseniz iyi olur' dedi. Ben de komutanın emri olduğunu söyledim. Ancak yine de deniz üs komutanını aradım. Kendisi de helikopterin emir komuta zinciri içerisinde görev yaptığını ve yakıt vermemizi istedi.

Avcı, olay günü kendi bilgisi dışında uçuş olacağı bilgisi alınca ve birlikte "sıkıyönetim mesajı"nı görünce nizamiye, görev kuleleri ve uçak park sahasında gerekli tedbirleri aldığını belirterek Marmaris'te uçan bir helikopter ihbarı gelmesi üzerine komutanlarının emirleriyle gerekli kontrolleri yaptığını söyledi.

Ben de yakıt hazırlıkları yapılmasını istedim. Murat Çöl albayı aradım. Jandarma alay komutanını aradım. Komutanımızın tekrar emir vermesi üzerine bende yakıt verilmesini sağladım. Bu sırada valiyle konuştum. Bana 'Komutan bak yakıt vermeyin sonu kötü olur' dedi ben de 'tamam valim' dedim. Hemen yakıtın kesilmesini istedim. Ancak bu sırada yakıt verilmişti. Sonrasında da helikopter havalandı."

- "Uyarılara rağmen neden yakıt verildi"

Mahkeme Başkanının sanığa "Bir darbe durumu var, bir takım subay ve generaller darbeci. Hem il jandarma alay komutanı hem üs komutanı sizi arıyor uyarıyor. Sizi başlangıçta tedbir alıyorsunuz sonraki aşmada bir üst düzey komutanın emriyle teyit etmeden yakıt veriyorsunuz, bu normal bir davranış şekli midir?" sorusunu yöneltti.

Avcı, "Birinci helikopteri kovaladım orada duruşumuz belli. İkinci helikopter geldiğinde daha dönerken bana böyle bir emir geldi. Bu helikopter koordineliymiş gibi geldi. Biz aynı helikopter olduğunu bile bilmedik." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanı tekrar araya girip, "Size emir veren kişinin darbeci olup olmadığı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor mu? Emir aldığınız kişinin FETÖ'cü olduğuna dair teyit etme ihtiyacı duymadınız mı?" sorusuna Avcı, "Duymadım. 20 senedir tanıyorum. Benim sicil amirimdi. Her sene gelip uçuş yapan bir personeldi." dedi.