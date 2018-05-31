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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davadaki 5 sanığın temyiz duruşmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam edildi - İddia makamı, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği, "Cumhurbaşkanına suikast teşebbüs" suçundan beraat kararının kaldırılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını, iki polis memurunun şehit edilmesine ilişkin, sanıkların "kasten insan öldürme" suçundan da cezalandırılmasını talep etti

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davadaki 5 sanığın temyiz duruşmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Haydar Murat Özden, Ahmet Koçan, Cenk Bahadır Avcı, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Sami Kabadayı ve Murat İlvan ile Başbakanlık avukatı Halit Çokan da hazır bulundu. Dün başlayan duruşmada sanıklar ve avukatları isnat edilenen suçlamalarla ilgili savunma yaptı.

- "Cumhurbaşkanına suikast teşebbüs" suçundan beraat kararı kaldırılsın talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Kabadayı, istinaf taleplerini yazılı olarak bildirdiklerini, talepleri doğrultusunda sanıkların beraatlerine karar verilen suçlar yönünden karar verilmesini talep ederek, sanıklar hakkında uygulanan hafifletici sebeplerden indirimlerin kaldırılarak bu yönden cezalandırılmasını istedi.

Başbakanlık avukatı Çokan, istinaf talepleri doğrultusunda sanıkların beraat ettikleri suçlar yönünden mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğini belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince indirim uygulamasının kaldırılması talebinde bulundu.

İddia makamı, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği, "Cumhurbaşkanına suikast teşebbüs" suçundan beraat kararının kaldırılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını, iki polis memurunun şehit edilmesine ilişkin, sanıkların "kasten insan öldürme" suçundan da cezalandırılması yönünden esasa ilişkin mütalaa verdi.

Mahkeme başkanı, bazı sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için ek süre talep etmesinden bu duruşmada karar verilmeyeceğini belirtti.

Sanık avukatlarının süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Suikast timi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava, 4 Ekim'de karara bağlanmıştı.

Muğla Adliyesindeki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasındaki salonda 20 Şubat'tan bu yana görülen davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 31'ine 4'er ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası veren Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bir sanığı 18 yıl, başka bir sanığı da 15 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Heyet, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari eski Yüzbaşı Burkay Karatepe, olaydan 13 ay sonra yakalanan eski Yarbay Özcan Karacan ve Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski Albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

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