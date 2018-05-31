Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin dava

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davadaki 5 sanığın temyiz duruşmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Haydar Murat Özden, Ahmet Koçan, Cenk Bahadır Avcı, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Sami Kabadayı ve Murat İlvan ile Başbakanlık avukatı Halit Çokan da hazır bulundu. Dün başlayan duruşmada sanıklar ve avukatları isnat edilenen suçlamalarla ilgili savunma yaptı.

- "Cumhurbaşkanına suikast teşebbüs" suçundan beraat kararı kaldırılsın talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Kabadayı, istinaf taleplerini yazılı olarak bildirdiklerini, talepleri doğrultusunda sanıkların beraatlerine karar verilen suçlar yönünden karar verilmesini talep ederek, sanıklar hakkında uygulanan hafifletici sebeplerden indirimlerin kaldırılarak bu yönden cezalandırılmasını istedi.