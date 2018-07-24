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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tayland Büyükelçisi Ekarohit'ten güven mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, güven mektubu takdim etti.

Görüntü dökümü

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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