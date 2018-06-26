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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Pinera, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiler.

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