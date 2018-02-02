Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu ve arka arkaya yapılan güvenlik zirvelerinde, "Sivillere asla zarar verilmeyecek. Bütün planlama ve operasyon buna göre yapılsın" talimatı verdi. Güvenlik güçleri ve ilgili birimler de bu talimata uygun şekilde planlama yapıyor. Terör örgütünün sivil halkı kalkan olarak kullandığı Afrin'e girildiğinde, havadan bombardıman olmayacak. Tıpkı Güneydoğu'da olduğu gibi iğne ile kuyu kazarak bir ilerleme sağlanacak.

MENBİÇ'TE DE GERİ ADIM YOK

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bu süreçti tavrını da eleştirdi ve şu mesajları verdi:

-CHP'nin ÖSO'ya ilişkin sözlerine iyi cevap verelim. Doğruları anlatalım. Milletin kafasını karıştırıyorlar.

-Afrin konusunda Türkiye'nin kararlılığını herkes gördü, görmeye devam edecek. Menbiçkonusunda da geri adım atmayacağız. 'Menbiç'ten çıkmayız' diye açıklama yapılmış. Ne derse desinler artık bizim yolumuz belli. Bundan dönüş yok.

-Söz söyleme zamanı geride kaldı, icraat zamanı artık. ABD şunu demiş, bunu demiş bizim için önemli değil. Biz söylenecek her şeyi söyledik. Bu süreçte, Latin Amerika gezisini de ertelemeye karar verdik. Bu süreçte doğru olmazdı."