Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü'ne özel video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından 'Anneler Günü'ne özel video paylaşıldı.
Video, "İlk duacımız, ilk hâmimiz, merhameti ve şefkati en çok kendilerinden gördüğümüz, sığınağımız, korunağımız olan annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyorum. Vakit minnet vakti, #VakitAnnelerinvAKti" mesajı ile paylaşıldı.
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Paylaşılan video
ANKARA (DHA)
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