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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykal'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın saat 22.00 sularında gerçekleştirdiği ziyarette TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Kahraman'ın, tedavisi süren Baykal'a yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Prof. Dr. Ataman Baykal'ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

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