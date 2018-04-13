Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darüşşafaka Basketbol Takımı'na tebrik

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ULEB Avrupa Şampiyonu Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
ULEB Avrupa Kupası Finali 2'nci karşılaşmasında sahasında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup eden Darüşşafaka şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın, ULEB Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt'a bir tebrik telgrafı gönderdi.
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