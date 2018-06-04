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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Günümüzde küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre sorunları, tüm dünyanın müşterek meselesidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Günümüzde küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre sorunları, tüm dünyanın müşterek meselesidir. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu sorunların çözümü, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikaları belirlenirken, tabiat varlıklarının korunması, planlı şehirleşme, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçecek projelerin dikkate alınması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladıkları mesaj şu şekilde: "Günümüzde küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre sorunları, tüm dünyanın müşterek meselesidir. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu sorunların çözümü, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikaları belirlenirken, tabiat varlıklarının korunması, planlı şehirleşme, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçecek projelerin dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Çevre sorunları konusunda yürütülen çalışmaların takipçisi olan ülkemiz, uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarının da bilinciyle, ekonomi, şehirleşme, enerji ve daha bir çok alanda çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürütmektedir. Gelecekte açlık ve yoksulluk oranlarının en aza indirilebilmesi, gelecek nesillerin daha yeşil bir dünyada barış ve huzur içinde yaşayabilmesi, bugünden atılacak tüm canlıların ortak serveti olan tabiat varlıklarının korunmasına yönelik, çevreye duyarlı adımlarla mümkün olacaktır. Biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetildiği, çevreyle dost, planlı kentleşmenin esas alındığı ve çevre kirliliğinin önlendiği bir gelecek için öncelikle çevre konusundaki hassasiyetin ve bilincin artırılması gerekmektedir. Tabiat varlıklarımızı ve şehirlerimizin doğal dokusunu korumak, çevreye duyarlılığı artırmak için, sivil toplum örgütleri, basın-yayın organları, eğitim kurumları ve vatandaşlarımızın işbirliği büyük önem taşımaktadır. Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

ANKARA (DHA)

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