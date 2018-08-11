Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı'na 'taziye' telefonu

Muhammet KAÇAR (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’da depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Widodo’ya, Lombok adasında son iki hafta içerisinde arka arkaya yaşanan deprem felaketlerindeki can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Endonezya halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı süreçte dost ve kardeş Endonezya’nın yanında olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gerek Lombok adasında devam eden kurtarma çalışmaları, gerekse afetzedelerin yaralarının sarılması için ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, görüşme vesilesiyle ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.
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