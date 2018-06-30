Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guliyev'e kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 18. Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazanan Ramil Guliyev'e tebrik telgrafı gönderdi.
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