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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülle'ye kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'yi kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle'ye tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan, telgrafında, Gülle'ye başarı dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsmail Gülle

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