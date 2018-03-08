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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güven mektubu kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Kassım ile Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Khıtchadeth’in sunduğu güven mektuplarını kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım ile Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth’in sundukları güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Kassım ile Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Khıtchadeth’in sunduğu güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım ile Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth’in sundukları güven mektuplarını kabul etti. (ME-DK-Y)

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