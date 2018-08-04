Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti (2)

Alper KORKMAZ/İstanbul,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Ziyaret ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Sanayi Bakanı Mustafa Varank da yanındaydı. Hastaneden ayrılan Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine geçtiği öğrenildi.
Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız
'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
CHP'de deprem! Görevden alındılar
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Okuyucu Yorumları 0 yorum