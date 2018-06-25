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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:17 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlar arasında bulunan ve ayağı güvenlik bariyerine sıkışarak yaralanan çocuğu, hastanede ziyaret etti.

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlar arasında bulunan ve ayağı güvenlik bariyerine sıkışarak yaralanan çocuğu, hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü önünde seçim sonuçları dolayısıyla toplanan vatandaşlara hitabında da bahsettiği, ayağı bariyerlere sıkışarak yaralanan çocuğu kaldırıldığı özel hastanede ziyaret etti.

Çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.

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