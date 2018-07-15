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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

Taner YENER - Murat SOLAK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesini hastanede ziyaret etti.

Taner YENER - Murat SOLAK / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesini hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.15'te Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye geçti. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede tedavi edilen annesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ı getiren konvoyun hastaneye girişi

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