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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 18:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesini hastanede ziyaret etti.

Taner YENER - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesini hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.15'te Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye geçti. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede tedavi edilen annesini ziyaret ettiği öğrenildi.

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Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyaretiFotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti
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