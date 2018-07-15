Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti

Taner YENER - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesini hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.15'te Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye geçti. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede tedavi edilen annesini ziyaret ettiği öğrenildi.
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