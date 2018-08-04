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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti

Alper KORKMAZ/İstanbul,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Ziyaret ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Sanayi Bakanı Mustafa Varank da yanındaydı. Hastaneden ayrılan Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine geçtiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti

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