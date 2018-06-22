Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayat Karabekir Feyzioğlu için başsağlığı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, vefat haberinden derin üzüntü duyan Erdoğan, müteveffanın kız kardeşi Timsal Karabekir Yıldıran'ı telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, 91 yaşında hayata veda eden Hayat Karabekir Feyzioğlu'na Allah’tan rahmet, geride kalanlara, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.
Kazım Karabekir'in 77 yaşındaki kızı Timsal Hanım'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve ilgisinden dolayı şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.
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