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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazinedar'a telefon

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 07:49 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılması tartışıldı...

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılması tartışıldı.

Murat Hazinedar, programın konuklarından Hukukçu Uğur Poyraz'a mesaj göndererek görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazinedar, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kendisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar" açıklamasında bulundu.

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TELEFON Recep Tayyip Erdoğan Murat Hazinedar türkiye'nin gündemi

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Türkiye 1den büyük ama öyle hareket edilmiyor.. Bir kişinin lafına bakıyorlar onun lafı üzerine bir şey diyemiyorlar.. Yazıklar olsun..
evlat eskidende oyleydi bir kisiler ne isterse ulkenin altini ustune cevirirlerdi ımf denen illet ulkeyi cekip cevirirdi.simdi onu biz yapiyoz en azindan.biliyoz tirtlar olarak zorunuza gidiyo ama idare edij
@safir4410 eskiden öyle değildi.. Demirel de ecevit de yargilanabiliyordu. Dış borç sadece imf ile olmuyor akkoyun. Türkiye'nin imfye borcu 23 milyar dolarken Türkiye'nin 28 milyar dolar rezervi zaten vardı. Tamam imf borcu ödendi ama Türkiye'nin kamu dış borcu 130 milyar dolardan 326 milyar dolara çıktı. Senin gibiler de ya bilerek yada bilmeyerek yutuyor işte..
@sadmem DÜZELTİYORUM DIŞ BORÇ 326 DEĞİL 640 MİLYAR DOLARDIR. BİLGİNİZE
@sadmem sen sımdı ne yapıyorsun ımf parmagın da mı oynayıyorsun hangı hap kullanıyorsun oncenbı kendı nohutunu mısırını odununu komurunu domatesını yapmayı becer ıthal etme acljk sınırını 1.697 tl acıklayıp 1.6o3 tl maas verme
@sadmem başkan dış borcun nedemek olduğunu biliyormusun. peki gayri safi yurtdışı hasılayı biliyomusun. yani demem şu. akkoyun diyosun. peki sen kara koyunmusun. yani herkesin borcu var fakat bide geliri var. benim merak ettiğim şu. şimdi bu AK PARTİ hep cebe indiriyo ya. hep hırsız ya. peki bukadar yatırımı nasıl yapıyor. sen şimdi diycenki bizim paramızla bize hava atıyo. peki ecevit, demirel, çiller, erbakan, mesut . bir çivi çakmadılar ülkeye ne yol ne köprü ne okul ne hastane ne saray ne cami yaptılarda bukadar neden imf ye borcumuz vardı. he bide faizler gecede % 500 oldu. işsizlik % 25
her şey bir kişin talimatına bakıyor.medeni dünyanın anlayamadığı ileri demokrasi bu işte.
HUKUK DEVLETİ MİYİZ, DEĞİL MİYİZ SİZ KARAR VERİN.
bu ülkede hukuk yokmu? Neden bazı şeyler yetkisi olmayanların talimatıyla oluyor? Daha dün Fransa Cumhurbaşkanı ile yaptığı basın toplantısında yargının bağımsızlığından ve kendisinin yargıya müdahalesinin mümkün olmadığından bahsetti. Aklımızla dalga geçiyorlar, tüm ülke bir kişinin iki dudağı arasında.
Bu anı tarihe not etmek lazım. Cb'de insaf belirtileri görüldü!
her şeye tayyip bey karar verecekse diğer bütün makamları kapatın boşuna masraf olmasın
Sesli güldüm ???? çok haklısınız hem de çok.
Demekki yargı bagımsız degil
talimatla is yaptiklari kesin zaten
Bu dunya kimseye kalmaz. 2019 secimlerine az kaldı. Talimatla iş yapmak neymiş sandıklar açılınca görecekler.
BU ÜLKE DE HUKUK BITMISTIR DIKTATORLUGUN ÖLDÜĞÜ TALIMATLI AL GÜLÜM VER GÜLÜM GURURLANMA PADİŞAHIM SENDEN BÜYÜK ALLAH VAR
bu ulkede huku bıttı demokrası bıttı yarın ırak surıye gibi olunca bakalım napacaklar
ülkemiz hukuk devleti ise eğer
adaletin hukuğun olmadığı bir ülke herşey 1 kişinin lafına bakıyo adamlar akşam bir karar alıyo sabah direk uygular kanunlaştırır halka sormadan kimsenin isteğini dediğini takmadan yazıklar olsun bunlara hala oy verenlerede
Bu ülkede bazı insanlar sayın cb nın varlığına hala alışamadılar...Tabi yıllarca kıyrıtırıktan sünepe lerin yönettiği ülkede yaşadığımız için değişim 1 asır gibi bi zaman ister...
İKİ DUDAK KEYFİYETİNDE HUKUK SİSTEMİNE HOŞ GELDİNİZ
Allaha şükürli cehape çöktü
Bu filme yabancı değiliz.12 EYLÜL DARBE başı olan NETEKİM şahıs da ağzından çıkanların YASA VE KAT'İ KARAR OLARAK UYGULANMASI ile meşhurdur. Sahi 15 TEMMUZ mu DARBE-15 TEMMUZ'DAN SONRASI ile OHAL altında yapılanlarmı GERÇEK DARBENİN DELİL VE BELGELERİ.
hani yasa mahkeme hukuk devleti vardı nasıl oluyorda müdahale ediliyor
yazık bu kadar basit olmamalı herşey yargı canı sıkıldımı şahsı görevden alacak öteki vijdan yapıp iade etmeue çalışacak...
aziz nesinin SÖZDE yüzde 51 lik toplum oldukça ÜLKE çıkmazda
Bu millet böyle koyun olduğu sürece çobanı da çok olur.vermeyin oy yok olsunlar .CHP din düşmanlığından vazgeçmediği sürece bunlar iktidarda olacaktır .laiklik kavramlarını değiştirmeleri lazım.talimat vermiş böyle olsun .vay vay vay.bu yolun sonu cumhuriyet rejimini değiştirmeye kadar gider bence.abd karışmıyor çünkü ABD Türkiye'yi iyi okuyor.olumsuzlugu neden kaldırsın ki?ABD istemezse şu an Putin'i bile koltuktan indirir .ama adamlar biliyor böyle bir,in için daha iyi diyor
meclisinde hükümetinde tüm kamu kurumlarında zaman geçirilmeden lavedilmesi gerek boşu boşuna bu yerlere ödenek ayrılmakta yazık günah bize
chp li salağa bak..celladına tşk kür ediyorr....
ülkede adaletin bağımsızlığın kısıtlanmasından memnun iseniz sayın yorumcular işallah evlatlarınız ve sevdikleriniz haksız bir durumda kaldığında siz sadece eliniz kolunuz bağlı çaresiz kalıp bakarsınız o kıymetli evlatlarınız tecavüze uğradığında yada bir cani tarafından öldürülürse o acıyla baş başa yine çaresiz kalırsanız ve bu ülkede adalet sisteminin tek bir kişiye bağlı olup ona ulaşamadığınızda vay ben ne yaptım dersiniz sanırım o zaman anlayacaksınız böyle sistem olmaz yine de böyle acılarla sınanmazsınız işallah bana bir şey olmaz zannediyorsunuz ama yanılıyorsunuz
yavşağın biri seçimle gelen seçimle gider diyordu...
işte ileri demokrasi. Mahkeme yok. Bakanlık talimat veriyor halkın seçtiği belediye başkanı görevden alınıyor. Cumhurbaşkanı talimat veriyor pasaportlar falan iade ediliyor. Akıl sağlığı yerinde insanlar bu dönen dolaplara sığ kalmamalı..
pasportlara el koymanın haklı bir gerekçesi varsa nasıl geri verilir kardeşim...böyle bir gerekçe yoksa nasıl el koydunuz......akp ye herhangi bir nedenle oyverenler olan bitenin hala farkında değilsiniz.bugünün hesabını yarın çocuklarımız-çocuklarınız ödeyecek...aklınızı başınıza alıp kendinize gelin derim...yoksa bu iş çok daha kötüye doğru gidiyor...
ben 1 yıldır haber takip ediyorum miletin işi gücü her haberi siyasete sokmak tasiniz sadece kusur arayan bir zihniyet iyi olan işleri gormeyen zihniyetler yorum atmasın önce adaleti kendi fikirleriniz ve duygulariniz ile sağlayın sonra adalet diye ağlayın
Biride deseki arkadaş şu Erzurum Büyükşehir Belediye başkanının hırsızlıklarını- yolsuzluklarını incelesekte ''ASIL'' hırsız ve görevden alınması gerekn kimmiş görsek..:!
Vahim, devletin tüm kurumları kanunlarla değil talimatla iş yapıyor, yazıklar olsun, iyi ki bu ülkede bir Atatürk çıkmış, ne padişah meraklısı bir milletmişiz!
peygamber ne derse o mu olduk şimdi ? biz türküz boyun eğmeyiz ! ! !
Birilerinin türkçesi çok bozuk,anladınız siz onu.!
yaw hehehe manda sulale boyu cirit atan adam
Oğlum, tabiki belediye başkanı olarak imkanları kullanacaksınız ama bunun bir ölçüsü olmalı, hakkaniyete uymalı burada bizde vardık, bizi yok saymak yakıştı mı mı demiştir , acaba
kendine gelince halk iradesi muhalefete gelince irade sıfırlanıyor aynı paralar gibi
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