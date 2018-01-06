Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazinedar'a telefon

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılması tartışıldı.
Murat Hazinedar, programın konuklarından Hukukçu Uğur Poyraz'a mesaj göndererek görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hazinedar, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kendisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar" açıklamasında bulundu.
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