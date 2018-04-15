Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanına Beykoz talimatı

Taner YENER / İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Dağıtılan tapularla ilgili olarak sizden Büyükşehir Belediye Başkanı burada talimatı kendisine veriyorum. Bununla ilgili olarak ilçe, büyükşehir, KİPTAŞ üçlüsü olarak bu işi yaptıracağız. Kimsenin oyununu gelmeyin. Hele hele Bay Kemalin oyununa hiç gelmeyin. O çünkü bu işlerden anlamaz" diye konuştu.

"BURADA BEN TALİMATI KENDİSİNE VERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Beykoz İlçe Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Beykoz'da yaptıkları yatırımları artırarak devam ettireceklerini belirtti. Tapularla ilgili bir vatandaşın kendisine seslenmesi üzerine Erdoğan, "İmar konusunda sizlere tapular dağıttık. Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz değil mi?Şimdi mahkemenin aleyhte karar verdiği şeyleri bizim düzeltmemiz mümkün mü? " dedi. Bir vatandaşın tekrar kendisine seslenmesi üzerine Erdoğan, "Kimden geliyor bu yazı? Belediyeden yazı gelmez. Yargıdan gelir. Bakın sevgili kardeşlerim birbirimizi aldatmaya gerek yok. Şimdi bak tapu senin elindeyse bal gibi de yaparsın. Bal gibi de yaparsın. Tapusu olan, bırak müteahiti niye müteahite veriyorsun işini.? Bu işe biz gerekirse Büyükşehir Belediyesi olarak gireriz, KİPTAŞ olarak bunu yaparız. Vermeyin mütahitlere vermeyin. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada ben talimatı kendisine veriyorum. KİPTAŞ eliyle bunları yapalım. Çünkü bir kısım mütahitlere bunu verdiğiniz zaman her numarayı yaparlar. Ama diğer konuya gelince değerli kardeşlerim bazı yerlerde biliyorsunuz geçmişten oraların tapulu olan kişileri çıktı. Bu dağıtılan tapularla alakalı değil. Dağıtılan tapularla ilgili olarak sizden Büyükşehir Belediye Başkanı burada talimatı kendisine veriyorum. Bununla ilgili olarak ilçe, büyükşehir, KİPTAŞ üçlüsü olarak bu işi yaptıracağız. Kimsenin oyununu gelmeyin. Hele hele Bay Kemalin oyununa hiç gelmeyin. O çünkü bu işlerden anlamaz.Onun anladığı tek şey var. SSK döneminde devlet hastanelerinin hepsini ne hale getirdiğini biliyorsunuz. O hastanelerde Allah rahmet eylesin Savaş Ay'ın progamında da izlemiştik. Biliyorsunuz. O hastanenin halini gördünüz. Nasıl mezbelelikti. Ama şimdi bizim yaptırdığımız hastaneleri de görüyorsunuz. Daha iyi olacağız" diye konuştu.