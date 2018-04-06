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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 00:57 | Son Güncelleme

Erdoğan, "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7104 sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7104 sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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