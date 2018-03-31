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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Başbakanına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Pendik 6.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KOSOVA BAŞBAKANINA TEPKİ

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKÇİ İstanbul,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Pendik 6. Olağan İlçe kongrelerinde yaptığı konuşmada MİT'in 6 FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirilmesi sonrası Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac'ın talimatıyla İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili olarak konuştu. Kosova Başbakanı Haradinac'a tepki gösteren Erdoğan, " Yıllarca bu ülkeyi sahte korkularla içi boş tehditlerle devşirilmiş kadrolarla oyaladılar. Vaktini ve enerjisini heba ettiler. İşte bak Milli İstihbarat Teşkilatımız Kosova'da yaptığı operasyonla 6 tane bunların balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler. Getirdiler. Ama üzüntüm var. Nedir üzüntüm? Kosava'nın başbakanı tuttu istihbaratın başındaki kişi ile içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabi şimdi soruyorum. Ey Kosova'nın başbakanı! Kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. Sen ki o Kosova'nın dünyada ikinci sırada - ABD bir - 2. sırada biz tanıdık o Kosova'yı. Bundan haberin yok mu? Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe girişiminde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin. Bunun hesabını sen de vereceksin. Benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi başbakana da prim vermez. Benim Kosovalı kardeşlerim tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır. Ben bunu da biliyorum. Öyle uzaktan kumandayla siyaset yapılamaz. Uzaktan kumanda ile siyaset yapanlar aynen uzaktan kumandayla o siyasetle de miadını doldururlar"

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