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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 14:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da partisinin olağan il kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi sert dille eleştirdi. Erdoğan, 'Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu örgütün adı PKK'dır, PYD'dir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve dünyayı kandırmak için kırk takla atıyorlar' dedi. Erdoğan konuşmasının devamında 'Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Afrin harekatının sahada fiilen başladığını kaydeden Erdoğan, ABD'ye sert mesajlar gönderdi. Erdoğan, Sırada Münbiç'in olduğunu da "Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz" sözleriyle duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları:

ABD'YE: SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?

Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri’ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir, bu örgütün adı YPG’dir.

"BUNLARIN BİRBİRLERİNDEN HABERİ YOK"

Amerika’nın da Avrupa Birliği’nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye’de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız', öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor.

"NEREYE KADAR KAÇACAKSIN"

Ey Feto, ne kadar kaçacaksın? Bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak bakacak, ondan sonra da kirli mendil olarak kapıya atacak. 'Ben seninle mi uğraşacağım ya' diyecek. O günler yakın. Bunları göreceğiz.

"MERAK ETMEYİN ÖĞRENECEKLER"

Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler.

"AFRİN BAŞLADI, MÜNBİÇ TAKİP EDECEK"

Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3,5 milyon sığınmacı başta olmak üzere evlerinden ve vatanlarından olmuş, Suriye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyona yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, geleceği için de bu adımları atıyoruz.

"ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN KATLEDENLER İŞGALCİ"

Suriye'de kimler işgalcidir, bunu size açıklayayım mı? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes işgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu?

KONGRE ÖNCESİ HALKA SESLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. O (Kılıçdaroğlu) PKK'lı teröristlerle el ele kol kola varsın yürüyüş yapsın. O bu ülkede darbe yapıldığı gece af edersiniz kaçarak Bakırköy Belediyesi Başkanı'nın evine sığınan birisi. Biz milletimizle beraber Atatürk Havalimanı'nda F-16'lar üzerimizden geçerken biz orada halkımızla milletimizle beraber el ele omuz omuza darbeye karşı ne yapacağımızı ilgili arkadaşlarımızla beraber onun planlarını yaptık. O ise televizyondan ne olduğunu ne bittiğini izliyordu, sonra utanmadan sıkılmadan önce tankların karşısına ben çıkarım diyor, geç o işi geç. Senin kilon bunu kaldırmaz işte İstanbul'a getirdiğin il başkanıyla belli oluyor nerede olduğun, her şey ortada.

Kardeşlerim onun için daaha çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız... İhracatımız 158 milyar dolara geldi. Artık Türkiye dünyada en büyük ülkeler sıralamasında 17. sırada. Avrupa'da 6. sırada... Hedefimiz 2023'te ilk 10'da olmak.

Rabia'mıza sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak bunu böyle bilsinler

Biz 80 milyon tek milletiz. Çünkü biz insanları makamından, parasından dolayı değil yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Farkımız bu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron çıkışı: Yaptıklarımız şımartmasın
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Anahtar Kelimeler:
Kütahya İL KONGRESİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
GAZAMIZ MUBAREK OLSUN ALLAH BURUNLARINI KANATMASIN TRABZON HALKI OLARAK KALBIMIZ VE DUALARIMIZ SIZINLE YURUYUN ASLANLAR......
@saray61 amin ! Reis Konuştukça Vatanevlatları Gurur duyuyor Vatanhainleri ise KUDURUYOR "Reis ve Bahçeli ve onların yanında olanlar herhangi bir konuda Mutabık kalmışsa Gerisine bk yemek düşer" demiştik KONUŞ REİS! Bu Millet Seninle Gurur duyuyor
@palermo544 Che şöyle demiş , "özgürlüğün/demokrasinin en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir "
@palermo544 Kusura bakma bayım BOP nedir?
Reyiz ne demiş bahçeli hakkında:bu başbakan yerde gezmesini bilmez mi diyor, havada dolaşıyor diyor' benim kulağımdan tutacakmış getirecekmiş. Sen ne biçim başkansın. Bu zat size layık değil. Siz de ona layık değilsiniz. Bunların devlet, millet böyle dertleri yok. 3,5 sene başbakan yardımcılığı yaptı. Niye 4 seneyi doldurmadın? Çünkü bunlardan bir şey olmaz. Reyiz kendine küfür edenleri hakaret edenleri bir şekilde ödüllendirip bakanlık veriyor örneğin süleyman soylu,tuğrul türkeş,numan kurtulmuş son olarak devlet bahçeli neden acaba
cenabı ALLAH derki birbirinizi kışkırtmayın güzel söz söyleyin ama başkanımız malesef her gün ?
hadi oradan
Hamaseti geçelim,Chp'de il başkanlarını delege seçer,Parti lideri atamaz.Her partiyi kendisi gibi görüyor.Çünkü kendisi imkanı olsa muhtarı bile atayacak.Sizin yüzünüzden bu ülkede tiyatrolarda bile sansür uygulanıyor.Monarşi rejimine hayır,yaşasın demokrasi.....
@kadirovali delegenin çoğunluğunun alevi olması normal mi?
@kadirovali delege yapısına bak listeler alevilerle dolduruldu fark edilen yerlerde kavga çıktı
@kadirovali ÖNCE YOKSULLARIN KARNI DOYSUN...SONRA DEMOKRASİ... CHP DE DELEGELERİ KİMİN SEÇTİĞİNİ DE BİLİYORUZ ...CHP ÇOK DEMOKRATİK Mİ SANIYORSUNUZ...BU KOCAMAN BİR YALAN...
@extrabilenadam Alevi dedikleriniz insan değilmi?
@alibakarkil Yalan olmayan nedir?
bırak onu bunu afrinde girdimi gitmedinmi blöf yapıyor musun yapmiyormu sun neden girmiyorsun
@doblo78 kamil mafrin bombalandı ufaktan başladık takip et kamil kamil konuşma
sende kimin vatandasisin
erdoğan nefreti yüzünden, elinden gelse afrine ypg ye yardıma koşacak insanlar var.
@ayrla25 baş harfi k
Konuş REİS! Sen Konuştukça Vatanevlatları Gurur duyuyor Vatanhainleri ise KUDURYOR! Reis ve Bahçeli Omuz omuza verdikten sonra Gerisine bk yemek Düşer dediğimizde zorlarına gitmişti Nerelerine giderse Gitsin SEN KONUŞ REİS!
Hep beraber millet olarak pkk pyd ypg dhkpc hdp ve chp ye karşı birleşmeliyiz
ALLAH YARDIMCILARI OLSUN TÜM ASKERLERİMİZİN
Ya rab sen yardım et sen mazlumun doğrunun adilin yanındasın Allah'ın izniyle şanlı ordumuz kayıpsız zaferle ayrılacak biz canımizi vatan için vermeye hazırız
@etelu tövbe tövbe iblisler imana gelmiş
bu ülkede reise kurban olmayan alçaktır ,haindir.icabında bir tabak dolusu reisin kıllarını makarna niyetine haşlayıp yimek sevaptır.
Ülke bu denli kötü durumdayken bizim bu agresif davranışlarımız sizce nasıl yorumlanmalı? Kıtlık içinde yaşıyoruz. Dolar fırlamış ekmeğin gramından bile çalınıyor ve biz maalesef kahramanlık naraları ile savaşa sürükleniyoruz. Pkk nın ülkede ki sessizliği sizce içişleri bakanımız olacak psikopat seviyesiz Süleyman bey sayesinde mi. Teröristler 100 bin asker yığmış abd ve Rusya sonuna kadar arkalarında bence tekrar düşünelim.
@ferhat_ulubey_1992 sen kaç ödlek velet
EYYYYYY......EYYYYY.. SONRA CANIMM KANKAMM DİMİ...?!...
Erdoğan başkan diye vatanını satanın taaa ...
BÜYÜKSÜN ERDOĞAN..SENİN BU ÜLKE İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞINI BİLİYORUM...ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN. SENİ ANLAMAYANLAR DELİLER VE ÖLÜLERDİR...BİR GÜN SENİ HERKES ANLAYACAK...TARİH ALTIN HARFLERLE YAZACAK SENİ.
bilali de yazacak mı ?? tarih .))
Halkı uyutmak için yapılıyor .başkanlık seçimleri için yapılıyor. Göstermelik olarak yapılıyor. YPG nin oluşmasına kim neden oldu .cumhurbaskani
@talipkonya biraz insaflı ol be kardeş.Halkı uyutan acaba kim?Bir düşün...
@talipkonya güzel bir soru ben cevaplamasam belki kendinin vakti yoktur ypgnin kurulmasına Türk Sünni devleti sebep olmuştur işid Kürtleri Türkmenleri insanlığı katlederken seyirci kalmışlardır nedense bugün işid kaybeden taraf olduğu için sessizliklerini bozmuşlardır yani Sünni Türk devleti demekle haksız sayılmıyorum ortada mezhep savaşı var bugünde Türkiye bunun öncülüğünü yapıyor şimdi ypg yi pkk olarak göstermelerini bu sebepten dolayı onlara çok görmüyorum önce insanlık savaşı verip işide karşı savaşın sonra ypg kendiliğinden yok olup gider
Koskoca Türkiye ÖSO suz operasyon yapamıyor
türkiyeyi sınamaya devam edin ama devir değişti toplum 70 lerde değil türk halkına yaşattığnız anarşi ve toplumsal bölünmeyi yaşatarak taraflar oluşturmaya çalışan bir dış güce karnımız tok.. bu yolda elbette savaşa karşıyız ama türkiye milleti hertürlü devletine sadık ve şefkatli bir millettir abd tam 80 milyonun gönlünde asker cesareti taşıyarak nefes alan bir millet türk halkı artık bunu o iğrenç şeytani kafalarınıza sokun..
Allah c.c hu yar ve yardımcısı olsun Ordumuzun...
Bu operasyonu istemeyler teröristin destekçisidir
masum savunmasız kürtleri yok etmek katıl etmek ne adaletli olabilirki.
SAVUNMA BAKANI ENGELLİ Mİ ? NİYE O KONUŞMUYOR.
adamsın adamm iyiki varsın seni ve duruşunu seviyoruz sayın cumhurbaşkanım
gavurdan dost domuzdan post olmaz dedik. siz kadim dostum dedin nerdeyse obamayı müslüman ilan edecektiniz. geçmişi karıştırmayalım.önümüze bakalım. iç hizmet kolluk görevlileri çok çok dikkatli olmalılar. biz afrine vuralım derken içten bombayı patlatmaya izin vermiyelim.dikkatli olalım. Allah vatanın bütünlügüne askerimize ezanımıza bayragımıza gölge düşürmesin. kafire fırsat vermesin
@durankaraman66 küçük beyinli obama olmasaydı bugün Türkiye demokrasi ile yönetiliyordu diktatörlükle değil haksız kazançlar insanları böyle diktatör yapar
Suriyeye girmek için bunca uğraşan ve askerleri o ateşe atan sözde sizin reistir. Oraya insanlari katletmeye ve onlarin yerini yurdunu bombalamaya gidiyorsunuz .Yarın girildiğinde yaşanacak olan ölümlerden ötürü kimse Kürtleri suçlamasın!   Siz birilerini öldürmeye gidiyorsanız, onların sizi güllerle karşılamayacağını bilmeniz gerek.
reis naptın onu bunu bırak koyun ve cahillere hitap ediyorsun biliyorum ama bizide aydınlat afrine ne zaman girecez 2 haftadır ha girecez ha girecez insanlar bizimle dalga geçmeye başladı blöf yapıyorlar diye ne zaman girecez yoksa seçime kadar b taktikler devammı:)
24 SAAT KONUŞMASIN ÖLÜR. İYİ KONUŞUYOR.
her gün farklı bir ilde ekibi iyi harcah alıyorlar maşallah .. bol bol zenginleri daha zengin açılışlara gidiyo
Millet hazır, iç siyasetin sırası değil, devletimizin yanındayız..
TEYYO BU AK- KEFENLi KOYUNLARA OT, iTHAL SAMANMI YEDiRiYOR. 48 SAATTE SURiYEYE GiRiP EMEVi CAMiiNDE CUMA NAMAZI KILANLAR, ÖSO EL NUSRA iSiD TALiBAN TERÖR ÖRGÜTLERi MADDi ASKERi LOJiSTiK DESTEKLE ,TR´ DE TOPLANTI TERTiPLEYiP EGiTEREK ESADI YIKACAK DiYE HER TÜRLÜ KALLE$LiGi YAPAN ZiHNiYET. PKK- PYD- YPG´ Yi ASKERi KONVOYLA IRAK SINIRDAN ALIP,SÜRÜ HALiNDE SURiYE SINIRDAN iCERi SOKAN TEYYO.AKP KOYUNLARI KENDi E$ DOST YANDA$ YALAKA COCUKLARI PARA VE SAHTE DÜZMECE RAPORLARLA ASKERDEN MUAF TUTAN AKP. AK-KOYUNLAR VE GÜRUHU GiTSiN CEPHEYE.. GARiP GURABA FAKiR FUKARA ANAKUZULARINI ÖLÜME YOLLAMA.-
@cemil_1962_kfooz KANI BOZUKLAR TEK TEK ORTAYA CIKIYOR EN GÜZEL YANI TÜRKÜM DİYEN FAKAT ASLA TÜRK OLMADIKLARINI ERMENİ TOHUMU LDUKLARINI GÖRÜYORUZ SENDE ONLARDAN BİRİSİN
BU KARARI HERKİM ALDIYSA HERTÜRLÜ SORUMLULUKTA ONA AİTTİR NEDEN BURADA ZIPIR ZIPIR SURİYELİ TAŞI SIKSA SUYU ÇIKARACAK PİÇLER KEYF ÇATSIN KOL KOL GEZSİN EKMEK ELDEN SU GÖLDEN BİZİM ÇOCUKLARIMIZDA SURİYEDEN TERÖRİSTLERLE SAVAŞSIN İYİ DE BU TERÖRİSLERİ KİM ORAYA YERLEŞTİRDİ .
askerimizin allah yar ve yardımcısı olsun. Kahrolsun ABD ve ABD nin yerli işbirlikçileri
Yalan Rusya ve Abd den izin çıkmadı ne başlaması
kazana türkiye olacak ise neden dolar yükseliyorda tl düşüyor madem...
ya Allah Bismillah Rabbim ordumuzu korusun İnşaAllah
Yeter ki bu sözlerinin arkasında dur sonrasında bu operasyon planlarından konjonktür bahanesi ile vazgeçme bu millet de senin arkanda bilesin.
Kim bilir sıra hangi ANNEDE gene yürekler dağlanacak kuru bir inat uğruna. Başımızdakileri toprak bile kabul etmeyecek diyeceğim ama toprağın dışarıya kimseyi attığı görülmemiş.
Yalan Rusyadan izin çıkmadı çekilmediler uzaktan top atıyorlar boş dağlara bundan ilerisi olmaz uyumayın!!!!
TEYYO BU AK- KEFENLi KOYUNLARA OT, iTHAL SAMANMI YEDiRiYOR. 48 SAATTE SURiYEYE GiRiP EMEVi CAMiiNDE CUMA NAMAZI KILANLAR, ÖSO EL NUSRA iSiD TALiBAN TERÖR ÖRGÜTLERi MADDi ASKERi LOJiSTiK DESTEKLE ,TR´ DE TOPLANTI TERTiPLEYiP EGiTEREK ESADI YIKACAK DiYE HER TÜRLÜ KALLE$LiGi YAPAN ZiHNiYET. PKK- PYD- YPG´ Yi ASKERi KONVOYLA IRAK SINIRDAN ALIP,SÜRÜ HALiNDE SURiYE SINIRDAN iCERi SOKAN TEYYO.AKP KOYUNLARI KENDi E$ DOST YANDA$ YALAKA COCUKLARI PARA VE SAHTE DÜZMECE RAPORLARLA ASKERDEN MUAF TUTAN AKP. AK-KOYUNLAR VE GÜRUHU GiTSiN CEPHEYE.. GARiP GURABA FAKiR FUKARA ANAKUZULARINI ÖLÜME YOLLAMA.
Öncelikle Rabbim Ordumuza güç kuvvet ve muzaferiyetler versin. İçinde bulunduğumuz coğrafya ortamı nedeniyle; bütün dış güçlerin hedefi halindeyiz. Bunu anlamayan türk ahmaktır. İçten; gazi dediler, 15 aralık, 12 şubat, 15 temmuz, mit tırları dediler. Olmadı. 20 yıldan fazla mücadele ettiği ve uğraşmakta olduğu tek sorun olan terörle hemde hemen sınırımızın yanında bir terör devleti ile vurmak istiyorlar. Şu buhranlı geçen son 4-5 yılda başımızda tayyip değilde başkası olsaydı çoktan kaybetmiştir. Tayyibinde hatası var ama söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Allah yardımcımız olsun.
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