Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 14:02 |2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da partisinin olağan il kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi sert dille eleştirdi. Erdoğan, 'Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu örgütün adı PKK'dır, PYD'dir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve dünyayı kandırmak için kırk takla atıyorlar' dedi. Erdoğan konuşmasının devamında 'Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Afrin harekatının sahada fiilen başladığını kaydeden Erdoğan, ABD'ye sert mesajlar gönderdi. Erdoğan, Sırada Münbiç'in olduğunu da "Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz" sözleriyle duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları: ABD'YE: SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ? Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri’ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir, bu örgütün adı YPG’dir.

"BUNLARIN BİRBİRLERİNDEN HABERİ YOK" Amerika’nın da Avrupa Birliği’nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye’de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız', öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. "NEREYE KADAR KAÇACAKSIN" Ey Feto, ne kadar kaçacaksın? Bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak bakacak, ondan sonra da kirli mendil olarak kapıya atacak. 'Ben seninle mi uğraşacağım ya' diyecek. O günler yakın. Bunları göreceğiz. "MERAK ETMEYİN ÖĞRENECEKLER" Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler.

"AFRİN BAŞLADI, MÜNBİÇ TAKİP EDECEK" Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz. SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3,5 milyon sığınmacı başta olmak üzere evlerinden ve vatanlarından olmuş, Suriye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyona yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, geleceği için de bu adımları atıyoruz. "ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN KATLEDENLER İŞGALCİ" Suriye'de kimler işgalcidir, bunu size açıklayayım mı? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes işgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu?