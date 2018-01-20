Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Afrin harekatının sahada fiilen başladığını kaydeden Erdoğan, ABD'ye sert mesajlar gönderdi. Erdoğan, Sırada Münbiç'in olduğunu da "Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz" sözleriyle duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları:
ABD'YE: SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?
Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri’ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir, bu örgütün adı YPG’dir.
"BUNLARIN BİRBİRLERİNDEN HABERİ YOK"
Amerika’nın da Avrupa Birliği’nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye’de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız', öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor.
"NEREYE KADAR KAÇACAKSIN"
Ey Feto, ne kadar kaçacaksın? Bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak bakacak, ondan sonra da kirli mendil olarak kapıya atacak. 'Ben seninle mi uğraşacağım ya' diyecek. O günler yakın. Bunları göreceğiz.
"MERAK ETMEYİN ÖĞRENECEKLER"
Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler.
"AFRİN BAŞLADI, MÜNBİÇ TAKİP EDECEK"
Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz.
SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU
Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3,5 milyon sığınmacı başta olmak üzere evlerinden ve vatanlarından olmuş, Suriye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyona yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, geleceği için de bu adımları atıyoruz.
"ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN KATLEDENLER İŞGALCİ"
Suriye'de kimler işgalcidir, bunu size açıklayayım mı? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes işgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu?
KONGRE ÖNCESİ HALKA SESLENDİ
Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. O (Kılıçdaroğlu) PKK'lı teröristlerle el ele kol kola varsın yürüyüş yapsın. O bu ülkede darbe yapıldığı gece af edersiniz kaçarak Bakırköy Belediyesi Başkanı'nın evine sığınan birisi. Biz milletimizle beraber Atatürk Havalimanı'nda F-16'lar üzerimizden geçerken biz orada halkımızla milletimizle beraber el ele omuz omuza darbeye karşı ne yapacağımızı ilgili arkadaşlarımızla beraber onun planlarını yaptık. O ise televizyondan ne olduğunu ne bittiğini izliyordu, sonra utanmadan sıkılmadan önce tankların karşısına ben çıkarım diyor, geç o işi geç. Senin kilon bunu kaldırmaz işte İstanbul'a getirdiğin il başkanıyla belli oluyor nerede olduğun, her şey ortada.
Kardeşlerim onun için daaha çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız... İhracatımız 158 milyar dolara geldi. Artık Türkiye dünyada en büyük ülkeler sıralamasında 17. sırada. Avrupa'da 6. sırada... Hedefimiz 2023'te ilk 10'da olmak.
Rabia'mıza sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak bunu böyle bilsinler
Biz 80 milyon tek milletiz. Çünkü biz insanları makamından, parasından dolayı değil yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Farkımız bu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur...
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