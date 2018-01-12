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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 00:46 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakanı Yusuf Şahid ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine değinildi.

Erdoğan, Tunus'un birlik, beraberlik içinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.

Tunus'a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete gösterilen konukseverlik dolayısıyla teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un Yasemin Devrimi'nin ardından demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmelerde, Türkiye ile Tunus ilişkilerinin her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiği teyit edildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bizim gazetelerde okuduğumuz ve sayın CB nında yalanlamadığı...Rabia işareti yapıp diplomatik temeyüllere aykırı davranan resimiz bizhati Tunus devlet başkanı tarafından bizde böyle bir işaret yok deyip azarlanmış bu nedenle bir çok toplantı iptal edilip ordan erken ayrılmıştır.Kokutmadığı bir orası kalmıştı...
Tunus halkı üzülmesin onlardan da et ithal eder düzeltiriz evvel allah ekonomilerini.
nasıl kritik görüşme anlayamadım adamın canı sıkılıyor birileriyle görüşüyor hepside kritik oluyor
Bizim ekonomiyi halletti sıra tunus ta ????????
İPTE BİR CAMBAZ VARDI SAYIN BAHÇELİ İLE İKİ OLDU.... AMA ŞİMDİ SAYIN GÜL SAYESİNDE 3 OLDU...HERKES CAMABAZA BAKIYOR DEĞİL Mİ? BUNLARI YAZARKEN ACABA NE KARANAME VE NE KHK GEÇTİ BİLMİYORUZ ...UYAN TÜRKİYEM
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