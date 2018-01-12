Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine değinildi.
Erdoğan, Tunus'un birlik, beraberlik içinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.
Tunus'a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete gösterilen konukseverlik dolayısıyla teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un Yasemin Devrimi'nin ardından demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine dikkati çekti.
Görüşmelerde, Türkiye ile Tunus ilişkilerinin her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiği teyit edildi.
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