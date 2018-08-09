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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:00 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kendisi ve eşi Emine Erdoğan için kurban bağışında bulundu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.

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