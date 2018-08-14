Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 30 dakika sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılayına yaptı.
Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.
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