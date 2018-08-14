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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılayına yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 30 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılayına yaptı.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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