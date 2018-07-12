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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım'a tebrik 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:33 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım'a bir telgraf göndererek, tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

ANKARA (DHA)

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