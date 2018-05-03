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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Adar'a kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Adar'a kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Adar'a tebrik telgrafı gönderdi.

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