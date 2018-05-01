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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Güreşçi Kayaalp'e tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Güreşçi Kayaalp'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kayaalp'e bir tebrik telgrafı gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Güreş Şampiyonası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rıza Kayaalp

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