HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tekvandocu Dağlı'ya kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tekvandocu Dağlı'ya kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kübra Dağlı’yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Dağlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?
Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Dağlı

En Çok Okunan Haberler

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.