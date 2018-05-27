Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mustafa Cengiz'e tebrik telefonu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'i bugün telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini tebrik ettiği Cengiz'e başkanlığının yeni döneminde de başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimini dün yeniden kazanan Cengiz'e bir tebrik mesajı da göndermişti.

ANKARA (DHA)

