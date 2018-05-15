Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazla süredir işgal altında tutan apartheid (ırkçı) devletinin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık dersi istiyorsanız on emiri okuyun." ifadesine yer verdi.
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