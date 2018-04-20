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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan olaylı derbi yorumu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili konuşarak, "Bu futbol teröründen öte bir şey.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili konuşarak, "Bu futbol teröründen öte bir şey. Ayrıca kumpas var. Bu terörü birileri organize etti" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kıldı. Erdoğan’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Erdoğan’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Namazın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.
Seçim kampanyasının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi sahalardan çıkmadık bu arada sayın Başbakanımla beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştım. Öyle günler oldu ki mesela İstanbul’da aynı anda üç ilçeyi taradım. Üç ilçede hem dışarıda hem de kapalı spor salonunda miting yaptım. Bizim kampanya başladı. Manifestomuzu açıklayacağız. Bununla ilgili ekibimiz çalışıyor. Ekibimle değerlendirme yapacağım. Seçim beyannamemiz diye ifade edilen biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz. Manifestomuzu İstanbul kongremize yetiştirmeye çalışacağız. Milletvekillerimle Ankara’da toplantı yaptım. Milletvekillerine o heyecanı vermiş durumdayız. YSK’nın takvimi açıklamasıyla birlikte biz şu anda hazırladığımız takvimi masaya yatıracağız. Kendi yol haritamızı uygulamaya koyacağız. Biz temayül yoklamasını yapmaya düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını yapıp, milletvekili tespiti ile çalışmaları yürütmüş olacağız" dedi.
MHP ile Cumhur ittifakının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra adımımızı attık. Daha önce üç bizim arkadaşımız üç de MHP’den olmak üzere arkadaşlarımız süreç içerisinde hazırlık dönemi olmuştu. Bu arkadaşlarımız yine çalışmaya devam edecek. Başarılı çalımalar parlamentoya yansımaya başladı. Parlamentodaki çalışmalar aynı kararlılıkla devam edecek. Adalet Bakanımız sayın Bahçeli’yi ziyaret ettiler bazı konuları görüşme fırsatı oldu. Bu süreç içerisinde dayanışma birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceğiz. Şu anda ülkemizin ihtiyacı olan birlik ve beraberliği Cumhur ittifakı ile ortaya koyduk. Bölünmeye, parçalanmaya fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ile ilgili soruya da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konu gerçekten ciddi manada üzdü. İstanbul’a indiğim anda buna şahit oldum. Bir defa bu futbol teröründen öte bir şey. Ayrıca kumpas var. Korner atışı yapılacak bunlar oluyor. Bu terörü birileri organize etti. Maç gayet güzel gidiyor. Korner atılacak, çakmak, su bunlar atılıyor. Böyle bir şey olamaz. Şenol Hoca’nın başına gelen olay bunlar kabullenebilir şeyler değil. Keşke Tolga da yanlışın içerisine girmiş olmasaydı. Şenol Hoca’ya yapılanı affetmek mümkün değil. Şenol Hocayı, Fikret Başkanı, Aziz Başkanı aradım. Hepsiyle konuştum. Hepsi şikayetçi. TFF çarşamba güne neler çıkaracak göreceğiz. Biz de Gençlik Bakanlığı ile bu işlerin üzerine gideceğiz. Sahalarımızda fair play diyoruz. Ama üzülerek söylüyorum fair playı lafta ediyoruz. Uygulamaya gelince Fair play diye bir şey yok. Tribünlere hanımların gitmesini sağlamaktaki amaç fair play’i sağlamaktı. Belki bayanlar var diye erkekler daha adaplı, edepli maç izler diye düşündük. Ama olay neredeyse tam tersine döndü. Bu konunu üzerine gideceğiz" dedi.

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