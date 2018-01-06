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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkul'un ailesine taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü.

Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da gönderen Erdoğan'ın, merhum sanatçıya Allah'tan rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

(AA)

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