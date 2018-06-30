Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şarık Tara için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın ailesine taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, vefatı dolayısıyla Tara'nın ailesine başsağlığı telgrafı yolladı.

