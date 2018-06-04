HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim bürosuna sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 02:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programının ardından geldiği Ankara'da partisinin Aydınlıkevler'deki seçim bürosuna sürpriz ziyarette bulundu - Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, seçim bürosunda partililerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programının ardından geldiği Ankara'da partisinin Aydınlıkevler'deki seçim bürosuna sürpriz ziyarette bulundu.

Saat 01.00 sıralarında Diyarbakır'dan, Ankara Esenboğa Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyu Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda ilerlerken aracını Aydınlıkevler'deki AK Parti Seçim Bürosu önünde durdurdu.

Partisinin seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, partililerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Seçim bürosunda vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar kahve ikram etti.

Bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak seven Erdoğan, partililerle öz çekim yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim bürosundan ayrılırken coşkulu tezahüratlarla uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de eşlik etti.

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsınSüleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradıCumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

Muharrem İnce'nin Zeytinburnu mitinginde ilginç anlar

Muharrem İnce'nin Zeytinburnu mitinginde ilginç anlar

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsın

Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Şile'de tekne battı, genç şarkıcı Onur Can Özcan kayboldu!

Şile'de tekne battı, genç şarkıcı Onur Can Özcan kayboldu!

Meteoroloji uyardı: Salı gününe dikkat

Meteoroloji uyardı: Salı gününe dikkat

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.