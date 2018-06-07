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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Buse Tosun'a tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Buse Tosun'a tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Tosun'a tebrik telgrafı gönderdi.

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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Buse Tosun'u tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi

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