Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teleset Mobilya Akhisarspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması dolayısıyla Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması dolayısıyla Eryüksel'e tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla da takımı ve taraftarları tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti.

