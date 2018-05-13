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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 02:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 53. Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur’a tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 53. Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur’u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Arapoğlu ve Uygur’a telgraf göndererek tebriklerini iletti.

53. Avrupa Karate Şampiyonası’nda kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştı.

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