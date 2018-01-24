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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: YPG'ye verdiğiniz desteği kesin!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 22:29 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı operasyonunun konuşulduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD YPG'ye verdiği silah desteğine son vermeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: YPG'ye verdiğiniz desteği kesin!

ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde ilk liderler arası temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik görüşme az önce sona erdi. Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir."

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Afrin Harekatı'na ilişkin endişelerini dile getirdi. ''Türk ve ABD askerlerinin çatışmasından kaçınılmalı.'' dedi. Ayrıca, askeri eylemleri kısıtlama çağrısı yaptı.

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanına "BOP taşeronu" diyen alçaklar Burdamı
Azıcık tarih e bak be cahil aktrol... ırakı suriyeyi ne hale getirdi "bop" el başkanı ayağına
@palermo544 Üç bin koruma ile gezip papa ile açtığı sarayda yaşayan şehide kelle apoşa sayın diyerek Habur da pkk'yı alkışlayan meğrici birine Gazilik verilmesi şehit ve gazilere hakarettir !!!.
@mah6bsddn4 ulan megri megri dedirttiniz diye eleştir sonra vurunca barış çığırtkanlığı yap sonra yürü birileriyle
@palermo544 Cumhurbaşkanımızın böyle bir coğrafyada ülkemizin dört bir yanı yanarken ülkemizin bekası için herkesi karşısına aldığını düşünürsek 3.000 koruma değil 10.000 koruma olsa yeridir hakkında konuştuğunuz adam bu ülkede bir çok reforma imza atmış herşeyden önce darbe bastırmış bir liderdir lütfen söylemlerimize dikkat edelim
@deepblue152 kime vuruyorlar biloyamı VATAN evlatlarına vuruyor birirlerinin besleyip koridor açtığı kahpeler bakan çocuklarına değil
@palermo544 onlar şuan hewallerine ağlıyor:)) tsk gebertiyor hepsini sinek gibi:))))
@mah6bsddn4 ya bu kadar yalanla nereye varacaksınız,zoruna gidiyor dimi zeytindali:)))))
@talanoglu komik troll
inşaAllah reisimiz taviz vermemiştir bizim kimsenin yardımına ihtiyacımız yok Allahın izniyle
Cesur yaşayamayan esir ölür ...
Yüce rabbım bizi müzaffer kılsın kılsınki küllerinden dogan bir milletin dirilişini bütün cihan görsün
abd ye kanıp abd ile ortak bi operasyona girmezsiniz inşallah
Allah seni tez zamanda alsın tayyip sen ölmeden millete huzur yok belli
Ya arkadaş biz siviller zarar görmesin diye askerimizi tehlikeye atıp 2 günde bittirecek operasyonu ne uzatiyoruz? Adamlar rasgele Turkiye'ye roket atıyor sivillerimiz ölüyor biz hala pirinç içinde taş ayıklıyoruz! Kaldır uçakları,taş üstünde taş bırakmasın.Bugünün subyanlari yarının teröristi!40 yıldır böyle değil mi zaten?
nasıl konuşmuşlar telefonda trump mu türkçe konuşmuş tayyipmi ingilizce
Adamın hası dibi. Karizmam benim.
@for.sale bu yorumu beğenmeyenler hain fetöcüler sanırım
bunlara guven olmaz.cumhurbaskanimizin dedigi gibi kendi gobegimizi kendimiz keselim..
Amerika nın ve pkk nın olduğu Menbiç e biran önce girmek gerekir.Amerikan uşağı Türklük düşmanlarına inat.
Bu sferde trump kandırıyor galiba,hani obama kandırmıştı ya.
Erdoğan var oldukça Türkiye'ye diz çöktüremezler. Daha döne kadar Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları tınlamayan Trump şimdi kalkıp bizden bilgi almaya çalışıyor, geçti o Tren artık.
muhammedin ordusu harekete gecti israil hani diyordunuz o müslümanlar geldiğinde demişti canı alınan lardan biri geldik artık..
turp TÜRKÇE konuşmayı ögrenmiş belliki
Sn Cumhurbaşkanım ne diye bunların telefonlarına itibar ediyorsunuz zaten biz şu abd ile savaşıyoruz
AFRİN, TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR ! “BOP PROJESİ BAŞKANLARINDAN KURTULMADIGIMIZ SÜRECE BU BOP BAŞKANLARI DAHA ÇOK KANIMIZI DÖKTÜRECEK ÇUNKİ B7NLAR KANDAN VE SAVAŞTAN BESLENİYOR olmasaydı, ne PKK olurdu ne de DEAŞ… Elbette ki terörle sonuna kadar mücadele edelim ama unutmayalım ki terör örgütlerini oluşturup başımıza bela eden asıl iradeyle yapmamız gereken mücadeleyi yapmazsak, onlara karşı Atatürk gibi temkinli olmazsak, onlardan kendimizi, milletimizi ve de devletimizi bağımsız kılmazsak, elde ettiğimiz bütün başarılar ve zaferler nihayetinde hüsran olacaktır.
trump iyi oku burası TÜRKİYE TÜRKİYE TÜRKİYE baş üstünde kelle taş üstünde taş kalmıyacak
uyuutmaya devam et koyunlarını :)) beyaz saray sitesine girip okuyun bakın ne demiş trump fazla şımarma ensene tokatı yapıştırırm demiş sana verdiğim görevi yap yaparkende şımarma demiş o da tamam trımp abe demiş olay bu:))
ABD Başkanı Trump, Afrin Harekatı'na ilişkin endişelerini dile getirdi. ''Türk ve ABD askerlerinin çatışmasından kaçınılmalı.'' dedi. Derken bu homotipik başkan PKK/PYD nin amerikan askeri olduğunu söylüyor.Yawşaklığın okyanus ötesi bu olsa gerek..
Vatandaş olarak yapacak bif şeyimiz yok İnşallah bir kandırılma yaşanmaz. etrafımız ateş çemberi şu an. yetkileri iyi kıullanın
bu saatten sonra taviz yok sonları gelinceye kadar devam. abd yi de ülkemizden bir önce atın şer yuvaları dağılsın.
Trump göz koyduğun o toprakların gerçek sahiplerine şu an Türkiye Cumhuriyeti bakıyor 40 M dolar servet harcamış sense ülkendeki 4 mülteciye bakamıyorsunda sınır dışı ediyorsun sahip çık bu suriyelilere o zaman al hadi amerikaya hepsini görelim sizi
asrın yalancısı kimseyle görüştüğü falan yok hep aynı kare fotoğrafı koyduruyor emirle medyada kimsenin bunla görüştüğü taktığı falan yok yalandan millet bir şey yapıyor desin diye kendini reklam ediyor böyle bir yalancı adam hayatımda görmedim tam tiyatro adam hikayeden geyik 18 senede 1 metrekare toprakmı almış savaşmı kazanmış bir çivi çakmamışş bu memlekete aksine her hainliği yapmış binlerce insanın askerin vatandaşın katili
Cumhurbaşkanı telefonda Trump'la görüşünce elinde bir adet 'cengaver gürzü' falan tutsaydı. (Beyzbol sopasından etkilidir.)
cirkin trump aradin ..................sen git melanie .....
DİKKAT BU SAVAŞ YILLARCA SÜREBİLİR. AYNEN İRAN- IRAK SAVAŞI GİBİ. PKK PYD BİTSE BİLE BU SAVAŞ TÜRKİYE SURİYE SAVAŞI OLARAK DEVAM EDEBİLİR DİKKATTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!
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