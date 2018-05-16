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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçakta "ramazan ayı" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk sahurunu eşi Emine Erdoğan ile Londra'dan Türkiye'ye dönerken uçakta yaptı - Erdoğan: - "Ramazan-ı Şerif'e, Kudüs'teki İsrail katliamlarıyla giriyoruz, bundan dolayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif'e, Kudüs'teki İsrail katliamlarıyla giriyoruz, bundan dolayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum." dedi.

Erdoğan, ramazan ayının ilk sahurunu eşi Emine Erdoğan ile Londra'dan Türkiye'ye dönerken uçakta yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta ramazan ayı dolayısıyla video ile mesaj yayımladı.

Sözlerine "Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda bizler uçakta sahura hazırlanırken, milletim de inanıyorum ki sahur hazırlığı içerisinde. Nice bereketli sahurlar ve ardından iftarlarla inşallah birliğin, beraberliğin daim olduğu bir Ramazan-ı Şerif'le, nasıl şu anda Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla girdiysek, Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum.

Tabii ki bu Ramazan-ı Şerif'e, Kudüs'teki İsrail katliamlarıyla giriyoruz, bundan olayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum. Bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun derken, şimdiden 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan ayı mesajına yer verdiği videoda, eşi Emine Erdoğan da kendisine eşlik etti.

Erdoğan, Instagram ve Facebook hesabından da aynı videoyu paylaştı.

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24 haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan israil Kudüs Ramazan ayı mesajı ramazanı şerif

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