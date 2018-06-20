Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız'a taziye ziyareti

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç ilçesindeki seçim çalışmaları sırasında uğradığı silahlı saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki mitingin ardından, Yıldız ailesinin merkez Karaköprü ilçesinde bulunan evine geçti.
Milletvekili Yıldız, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Erdoğan'ın gelişi sırasında evin çevresinde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Yıldız'a ve yakınlarına taziyede bulunan Erdoğan, burada Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın yakınlarıyla da görüştü ve başsağlığı diledi.
Ziyarette, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da bulundu.
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