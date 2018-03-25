Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Giresun’da askeri kamuflaj ve asker selamıyla karşıladılar

Partisinin 6. Olağan Genel Kongresi için Giresun’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kongrenin yapıldığı 17 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda askeri kamuflaj giyen bir grup partili genç asker selamıyla karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İl Kongresi için Giresun’a geldi. Önce salon girişinde kendisini bekleyen binlerce kişiye hitap ederek konuşma yaptı. Daha sonra kongrenin yapılacağı salona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AK Parti Gençlik kollarından askeri kamuflaj giyen bir grup genç, asker selamıyla karşıladı.
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