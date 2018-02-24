Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mozaikle resmetti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, 11 bin adet mozaik taşı ile Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı resmetti.
Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan resmi 33 günde tamamlayan Altınorak, mozaik ile yaptığı resmi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmak istediğini söyledi. 11 çeşit kırmızı olmak üzere 20 ayrı renkte mozaik taşı kullandığını ifade eden Altınorak, "Bu resmi 33 günde tamamladım ve toplamda 11 bin adet mozaik taşı kullanarak Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın resmini yaptım. Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istiyorum” diye konuştu.
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