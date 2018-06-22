Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6. durağı Gaziosmanpaşa oldu

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ilçe mitinglerinin altıncısını Gaziosmanpaşa Küçükköy'de gerçekleştirdi.

Erdoğan Üsküdar'dan Kıyı Emniyeti'ne ait bir tekne ile Sarıyer'e geçerek Anadolu Yakası'ndaki mitinglerini tamamladı. Sarıyer'in ardından ise Gaziosmanpaşa'ya geldi. Erdoğan'a Gaziosmanpaşa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan miting öncesi, alanda bulunanlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan konuşması öncesinde kendisini çaya davet edenlere, “Çay seçim sonrası, şimdi işimiz çok" diye yanıt verdi.

“FIRIN YOKTU"

Burada bir konuşma yapan cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi çamaşır makinesi olmayan ev kaldı mı? Fırın yoktu. Şimdi fırın olmayan ev kaldı mı? Nereden nereye... Geçen gün bir dostum, 'Ya söyle bunların söylediklerine bakma. Bizim ne araba, ne şu ne bu aklımızdan geçmezdi. Şimdi benim arabam var, oğlumun arabası var. Hanım da tutturdu, o da araba alıyor.' diyor. Nereden nereye geldik. Daha da iyi olacak. Bu bizim refah düzeyimizi gösteriyor. Şimdi Gaziosmanpaşa'nın sokaklarına bakalım. Sokaklarda arabayı park edecek yer var mı? Niye yok? Önüne gelen araba alıyor da onun için yok. Allah nasip eder, inşallah Mart 2019 tekrar belediyeyi biz alacağız inşallah. Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil. Araçlar o parklarda park etmek suretiyle modern bir şehirciliği biz ikame edeceğiz. Bu pazar aynı zamanda Mart 2019'un işaret fişeğidir. Onu da bilin. Bu seçimle sadece belediye seçimi yapmıyoruz. Aynı zamanda Mart'ta yerel seçimin de ön adımlarını atıyoruz" şeklinde konuştu.