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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği hükümlü yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:57 | Son Güncelleme

Sürekli hastalık hali nedeniyle 2015'de affedilen Akcanlı, hastanede vefat etmesinin ardından toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli hastalık hali nedeniyle cezasını affettiği Denizlili hükümlü Mustafa Akcanlı hayatını kaybetti.

Denizli'deki özel bir hastanede tedavisine devam edilen ve son günlerde durumu ağırlaşan 57 yaşındaki Akcanlı, dün yaşamını yitirdi.

Akcanlı'nın cenazesi, Cevherpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından hüküm giyen, 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kolon kanseri teşhisi konan Akcanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart 2015'te sürekli hastalık hali nedeniyle affedilmişti.

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