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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Afrin için Marş" çağrısına engelli gençler ses verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin için marş yazılması çağrısına engelli gençlerden anlamlı yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin için marş yazılması çağrısına engelli gençlerden anlamlı yanıt geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünde (İSEM) eğitim alan engelli gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Afrin için bir marş yazamaz mıyız?" çağrısıyla harekete geçerek herkesi duygulandıran bir eser ortaya çıkardı.
Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’de kontrolü sağlayan kahraman Mehmetçik için kolları sıvayan 6 engelli genç, Mehmetçiğin yiğitliğinden ilham alarak harika bir çalışmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Külliyesinde düzenlenen 46’ncı muhtarlar toplantısında, "Tabi hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili, adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile maşallah mehter marşı ile yürüyor. Askerimizi de mehter marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim" ifadelerini kullanmıştı.

Vatan sevdasına engel yok
Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine harekete geçen engelli gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim şarkısı olarak da kullanılan Dombra üzerinde karar kıldı. Engelli müzisyenler ardından İSEM müzik atölyesinde çalışmaya başladı. İki gün boyunca sabahlayarak keyifle çalışan engelli müzisyenler, herkesi duygulandıran eseri ortaya çıkardı. Söz ve şiir aranjmanının ardından grup üyeleri prova çalışmalarına başladı. İki gün boyunca askerler için ter döken gençler, Genelkurmay Başkanlığı ile de iletişime geçerek kıyafet yardımı konusunda destek aldı. Asker üniformasına kavuşan engelli gençler büyük bir coşkuyla klip çalışmalarına başladı. Hummalı çalışmanın sonunda final Cemal Reşit Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.
Aranjörlüğünü otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar’ın yaptığı klibin proje yönetmenliğini Nergiz Özdemir, sanat yönetmenliğini ise Murat Uçtu yaptı. Engel tanımayan gençler, Göktürk’lerin savaş marşı olan ve Cengiz Han Marşı olarak da bilinen Dombra şarkısını, kahramanlar için yeniden aranje ederek seslendirdi. İSEMX grubu, "Bu vatan için canını veren şehitlerimiz ve yaralanan gazilerimize bizden armağan olsun" dedi.

İSEMX Grubu
İSEMX grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünde farklı engel guruplarında eğitim ve hizmet alan gençlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Daha önce "Eğitim Her Engeli Aşar Projesi" kapsamında, ülke genelinde yapmış oldukları konserlerden dolayı Cumhurbaşkanlığı Onur Ödülü alan İSEM-X grubunun vatansever gençleri, ortaya çıkardıkları eseri Mehmetçiğe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a armağan etti.
Askerliği çok seven ancak engellerinden dolayı askere gidemeyen gençlere her yıl bir günlüğüne kapılarını açan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu özel çalışma için engelli gençlere kıyafet desteği verdi.
İSEMX’in üyeleri, Yıldırım Beyazıt Yakar (baterist- solist)Otizmli, Buğra Barboros Bozacı ( akordion) Otizmli, Adem Sevindik ( bağlama -solist)Görme engelli, Ercan Yaseminseven (gitar- solist)Görme engelli, Ercan Kılıçaslan ( ritim -solist)Görme engelli, SaimŞelik ( 2. baterist - ritim) Görme engelli, Murat Abay ( bas gitar)Süreğen engelli, Özkan Ekinci (Repetitör

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