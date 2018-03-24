Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin için marş yazılması çağrısına engelli gençlerden anlamlı yanıt geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünde (İSEM) eğitim alan engelli gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Afrin için bir marş yazamaz mıyız?" çağrısıyla harekete geçerek herkesi duygulandıran bir eser ortaya çıkardı.

Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin’de kontrolü sağlayan kahraman Mehmetçik için kolları sıvayan 6 engelli genç, Mehmetçiğin yiğitliğinden ilham alarak harika bir çalışmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Külliyesinde düzenlenen 46’ncı muhtarlar toplantısında, "Tabi hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili, adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile maşallah mehter marşı ile yürüyor. Askerimizi de mehter marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim" ifadelerini kullanmıştı.