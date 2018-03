İSEMX Grubu

İSEMX grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünde farklı engel guruplarında eğitim ve hizmet alan gençlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Daha önce "Eğitim Her Engeli Aşar Projesi" kapsamında, ülke genelinde yapmış oldukları konserlerden dolayı Cumhurbaşkanlığı Onur Ödülü alan İSEM-X grubunun vatansever gençleri, ortaya çıkardıkları eseri Mehmetçiğe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a armağan etti.

Askerliği çok seven ancak engellerinden dolayı askere gidemeyen gençlere her yıl bir günlüğüne kapılarını açan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu özel çalışma için engelli gençlere kıyafet desteği verdi.

İSEMX’in üyeleri, Yıldırım Beyazıt Yakar (baterist- solist)Otizmli, Buğra Barboros Bozacı ( akordion) Otizmli, Adem Sevindik ( bağlama -solist)Görme engelli, Ercan Yaseminseven (gitar- solist)Görme engelli, Ercan Kılıçaslan ( ritim -solist)Görme engelli, SaimŞelik ( 2. baterist - ritim) Görme engelli, Murat Abay ( bas gitar)Süreğen engelli, Özkan Ekinci (Repetitör